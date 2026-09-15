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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

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68,90 EUR +0,14 EUR +0,20 %
STU
65,05 CHF +0,13 CHF +0,20 %
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Marktkap. 136,08 Mrd. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
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AI Analyse

Deutsche Bank AG

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

10:36 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Aktie in diesem Artikel
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
68,90 EUR 0,14 EUR 0,20%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AB Inbev von 72 auf 79 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Mitch Collett bleibt in Europa skeptisch für Spirituosenhersteller, selektiv bei Brauereien und optimistisch im Bereich Softdrinks, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar schrieb. Er empfahl AB Inbev und Campari zum Kauf. Positiv wertet er hier die Ergebnisse seiner Analyse der Daten bezüglich Werbung und Verkaufsförderung (A&P) für 25 Konsumgüterkonzerne in Europa und den USA über die vergangenen 28 Jahre. Die Auswertung habe gezeigt, dass Unternehmen, die die A&P-Ausgaben im Vergleich zum Umsatz hochfahren konstant besser bei Wachstum, Gewinn- und Kursentwicklung abschneiden. Bei Diageo, Remy, Pernod und Carlsberg rät er demnach eher zur Vorsicht./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 0346 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
79,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
68,78 €		 Abst. Kursziel*:
14,86%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
68,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,66%
Analyst Name:
Mitch Collett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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