AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

60,52 EUR +0,82 EUR +1,37 %
55,08 CHF +0,08 CHF +0,15 %
Marktkap. 117,71 Mrd. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN A2ASUV

ISIN BE0974293251

Symbol BUDFF

Goldman Sachs Group Inc.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

11:21 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
60,52 EUR 0,82 EUR 1,37%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AB Inbev von 80 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Nicolai passte seine Schätzungen für Europas Konsumgüterkonzerne im Zuge des Iran-Kriegs an höhere Umsatzkosten und das gesunkene Verbrauchervertrauen an. Beim Bierbrauer AB Inbev kalkuliert er aber auch wohl höhere Absatzvolumina während der Fußball-WM in den USA ein./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JUSTIN TALLIS/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
59,98 €		 Abst. Kursziel*:
36,71%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
60,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,49%
Analyst Name:
Olivier Nicolai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

11:21 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.03.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform RBC Capital Markets
18.03.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.03.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy UBS AG
12.03.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research
