LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat AB Inbev mit "Buy" und einem Kursziel von 92 Euro von zuvor 105 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Seine aktualisierten Schätzungen für den Brauereikonzern wie auch für Ambev reflektierten die Herausforderungen in den USA und in Brasilien, schrieb Analyst Carlos Laboy in einer am Montag vorliegenden Studie. Derweil sei die Börsennotierung von Budweiser APAC für das Management und die Aktie ein Gewinn./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2019 / 13:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2019 / 05:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



