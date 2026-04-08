AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

64,12 EUR -0,36 EUR -0,56 %
64,14 EUR -0,48 EUR -0,74 %
Marktkap. 125,71 Mrd. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN A2ASUV

ISIN BE0974293251

Symbol BUDFF

Jefferies & Company Inc.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

09:21 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AB Inbev von 75 auf 73 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Um die Auswirkungen des Nahost-Konflikts auf die Gewinne der europäischen Getränkehersteller zu reflektieren, habe er seine Ergebnisprognosen für 2027 reduziert, schrieb Edward Mundy am Freitagabend. Er geht nun von einem langsameren Wachstum des Sektors und höheren Rohstoffpreisen aus, glaubt aber, dass die Folgen - unter der Annahme einer Deeskalation - weniger gravierend sein werden als im Russland-Ukraine-Krieg. Da die Branchenwerte bereits um bis zu 20 Prozent gefallen seien, dürften die Negativaspekte bereits mehr als eingepreist sein, betonte Mundy./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 17:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
63,94 €		 Abst. Kursziel*:
14,17%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
64,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,85%
Analyst Name:
Edward Mundy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
78,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

