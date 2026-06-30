AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 141,31 Mrd. EURKGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat AB Inbev mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Buy" belassen. Ein Blick auf die jüngst vom Brauereikonzern veröffentlichten Konsensschätzungen deute darauf hin, dass die Erwartungen für das zweite Quartal und das Jahr vernünftig seien, schrieb Edward Mundy am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht. Seine Prognosen für das organische operative Ergebniswachstum (Ebitda) sieht er für das Quartal etwas über, für das Jahr hingegen etwas unter dem Konsens./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 02:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 02:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
84,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
70,80 €
|Abst. Kursziel*:
18,64%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
71,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,04%
|
Analyst Name:
Edward Mundy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,32 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|10:21
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|01.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|30.06.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|10:21
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|01.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|30.06.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|10:21
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|30.06.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|31.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|09.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|21.09.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|07.08.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|01.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG