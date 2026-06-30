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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

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71,16 EUR +1,78 EUR +2,57 %
STU
65,49 CHF +1,77 CHF +2,78 %
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Marktkap. 141,31 Mrd. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
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ISIN BE0974293251

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Symbol BUDFF

Jefferies & Company Inc.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

10:21 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Aktie in diesem Artikel
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
71,16 EUR 1,78 EUR 2,57%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat AB Inbev mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Buy" belassen. Ein Blick auf die jüngst vom Brauereikonzern veröffentlichten Konsensschätzungen deute darauf hin, dass die Erwartungen für das zweite Quartal und das Jahr vernünftig seien, schrieb Edward Mundy am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht. Seine Prognosen für das organische operative Ergebniswachstum (Ebitda) sieht er für das Quartal etwas über, für das Jahr hingegen etwas unter dem Konsens./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 02:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 02:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
70,80 €		 Abst. Kursziel*:
18,64%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
71,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,04%
Analyst Name:
Edward Mundy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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