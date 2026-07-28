AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 143,22 Mrd. EURKGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen von 84 auf 86 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Brauereikonzern sei mehr als nur ein "Fifa Trade", also ein Profiteur der Fußball-Weltmeisterschaft, schrieb Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach einer Phase extremer Volatilität werde das Bild für eine Wertsteigerung und die Rückflüsse an die Aktionäre klarer. Er erkennt beim Aktienkurs noch Luft nach oben./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
86,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
73,62 €
|Abst. Kursziel*:
16,82%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
74,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,50%
|
Analyst Name:
Edward Mundy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
85,99 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|21:31
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:46
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|14:26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|21:31
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:46
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|14:26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:16
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|21:31
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:46
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|14:26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:16
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|06.11.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|31.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|09.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|21.09.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|07.08.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|01.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG