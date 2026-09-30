AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 129,93 Mrd. EURKGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AI Analyse
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Der jüngste, vom Unternehmen zur Verfügung gestellte Konsens zeige, dass die Schätzungen für das dritte Quartal und das Gesamtjahr realistisch angesetzt seien, schrieb Edward Mundy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine beständige und verlässliche operative Leistung sowie steigende Kapitalrückflüsse dürften ihm zufolge mittelfristig für eine Aktienrendite (TSR) im zweistelligen Prozentbereich sowie für eine Neubewertung sorgen. Der Brauereikonzern hat sich laut dem Analysten "rasch zur 'Coca-Cola der Bierbranche" entwickelt und nutze seine Größe, sein starkes Portfolio, sein digitales Ökosystem sowie seine verbesserten Marketingfähigkeiten, um sich durchzusetzen./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 02:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 02:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Anheuser-Busch InBev
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
86,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
66,88 €
|Abst. Kursziel*:
28,59%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
67,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,28%
|
Analyst Name:
Edward Mundy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
87,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|11:16
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:16
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:16
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|06.11.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|31.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|09.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|21.09.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|07.08.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|29.09.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Equal Weight
|Barclays Capital
|03.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG