AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 144 Mrd. EURKGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AI Analyse
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Die Bedenken der Anleger hinsichtlich der Fähigkeit des Brauereikonzerns, den Anlegern eine attraktive Gesamtaktienrendite im niedrigen zweistelligen Prozentbereich zu bieten, seien übertrieben, schrieb Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 14:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 14:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
86,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
70,54 €
|Abst. Kursziel*:
21,92%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
71,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,75%
|
Analyst Name:
Edward Mundy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
86,99 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|RBC Capital Markets
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|JP Morgan Chase & Co.
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|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|13:46
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|13:36
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|09:51
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|31.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|09.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|21.09.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|07.08.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|29.09.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Equal Weight
|Barclays Capital
|03.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG