AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
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Marktkap. 143,29 Mrd. EURKGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AI Analyse
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Die Nachricht, dass der US-Tabakkonzern Altria ein mögliches Barangebot für Imperial Brands in Erwägung zieht, könnte laut Analyst Edward Mundy dazu führen, dass Altria seine 8,1-prozentige Beteiligung an AB Inbev veräußert. Auf das operative Geschäft des Brauereikonzerns hätte dies keine Auswirkungen, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sollte AB Inbev diese Anteile, die einen Wert von 12,8 Milliarden Dollar haben, selbst erwerben, würde dies Mundy zufolge zu einem Anstieg des Gewinns je Aktie im hohen einstelligen Prozentbereich führen./ck/rob
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 11:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 11:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JUSTIN TALLIS/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
86,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
72,98 €
|Abst. Kursziel*:
17,84%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
71,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,38%
|
Analyst Name:
Edward Mundy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
87,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|19:51
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:51
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:51
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|06.11.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|31.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|09.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|21.09.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|07.08.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|25.11.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Equal Weight
|Barclays Capital
|03.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG