NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für AB Inbev von 75 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum ziehe an und zugleich sei der Brauereikonzern besser aufgestellt als in der Vergangenheit, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen entwickle sich mit Blick auf die Marktanteile wieder besser./mis/gl