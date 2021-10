NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Das dritte Quartal des Bierbrauers habe in allen Belangen die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung zum Zahlenwerk. Die Anhebung der Prognose für das operative Ergebniswachstum sei die erste nach etlichen Jahren, betonte der Experte./ajx/mis