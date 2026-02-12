AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 132,15 Mrd. EURKGV 17,98
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für AB Inbev von 72 auf 89 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Beim Brauereikonzern gebe es erste Anzeichen für mehr Dynamik, schrieb Javier Gonzalez Lastra am Freitagabend im Nachgang des Quartalsberichts. In China bleibe das Geschäft allerdings schwierig./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 17:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
89,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
67,02 €
|Abst. Kursziel*:
32,80%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
66,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,87%
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|08:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|13.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|Barclays Capital
