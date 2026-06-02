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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

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67,86 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
62,32 CHF +0,43 CHF +0,69 %
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Marktkap. 133,82 Mrd. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
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NEU
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WKN A2ASUV

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ISIN BE0974293251

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Symbol BUDFF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

14:01 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Aktie in diesem Artikel
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
67,86 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat AB Inbev mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Buy" belassen. Eine kürzlich verabschiedete US-Bundesgesetzbestimmung ziele auf ein Verbot für berauschende Produkte aus Hanf ab November ab, zu denen auch mit Tetrahydrocannabinol (THC) angereicherte Getränke zählten, schrieb Javier Gonzalez Lastra am Donnerstag. Dies könnte für die Alkoholindustrie ein wichtiger Auslöser für eine bessere Umsatzentwicklung werden, nachdem ein US-Gesetz 2018 unbeabsichtigt eine Gesetzeslücke für das rasante Wachstum dieses milliardenschweren Marktes geschaffen habe./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
89,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
67,78 €		 Abst. Kursziel*:
31,31%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
67,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,15%
Analyst Name:
Javier Gonzalez Lastra 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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