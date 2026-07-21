DAX 24.951 -0,8%ESt50 6.245 -1,1%MSCI World 4.827 -0,2%Top 10 Crypto 8,5605 -0,9%Nas 25.691 -0,6%Bitcoin 57.449 -0,7%Euro 1,1381 -0,2%Öl 99,12 +5,4%Gold 4.068 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX um 25.000-Punkte-Marke -- Alphabet steigert Gewinn und Umsatz -- Siemens Energy, Thales, SpaceX, TI, STMicro, Tesla, ServiceNow, Ölaktien im Fokus
Top News
Goldpreis fällt trotz Geopolitik: Iran-Konflikt schürt Ängste vor Zinsen und Währungskrise Goldpreis fällt trotz Geopolitik: Iran-Konflikt schürt Ängste vor Zinsen und Währungskrise
Jungheinrich-Aktie unter Druck: Gewinnerwartung nach unten korrigiert Jungheinrich-Aktie unter Druck: Gewinnerwartung nach unten korrigiert
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
71,38 EUR -1,22 EUR -1,68 %
STU
72,20 EUR -0,44 EUR -0,61 %
HAML
finanzen.net zero
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 139,44 Mrd. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ASUV

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN BE0974293251

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BUDFF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

14:21 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Aktie in diesem Artikel
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
71,38 EUR -1,22 EUR -1,68%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Für die Unternehmen aus dem Bier- und Softdrink-Sektor rechne er mit einer relativ positiven Quartalsberichtssaison, die von Großereignissen wie der Fußball-Weltmeisterschaft sowie einer niedrigen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr profitiert haben sollte, schrieb Javier Gonzalez Lastra in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Für die Spirituosenhersteller hingegen sei der entscheidende US-Markt weiterhin herausfordernd, was die Ergebnisse voraussichtlich weniger erfreulich ausfallen lassen dürfte./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 15:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Anheuser-Busch InBev

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
89,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
69,36 €		 Abst. Kursziel*:
28,32%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
71,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,68%
Analyst Name:
Javier Gonzalez Lastra 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

22.07.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy UBS AG
09.07.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research
07.07.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Jefferies & Company Inc.
07.07.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net So schätzen Analysten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie ein
TraderFox Stocks in Action: AB Inbev, Vestas, Siemens Energy, BASF und Knorr-Bremse.
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren bedeutet
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
TraderFox Anpfiff fürs Depot: Mit diesen Aktien spielt die Fußball-WM 2026 die Börse an!
Zacks AB InBev Bolsters Position With Premiumization and Digital Expansion
Zacks Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
Zacks Here's Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Strong Value Stock
Zacks Here's Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Strong Momentum Stock
Zacks Here's Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Strong Value Stock
Zacks Here's Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Strong Growth Stock
Zacks Here's Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Strong Momentum Stock
Zacks Here's Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Strong Growth Stock
RSS Feed
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) zu myNews hinzufügen