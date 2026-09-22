AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 133,79 Mrd. EURKGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AI Analyse
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Auf dem Kapitalmarkttag am 22. September habe der Brauereikonzern den seit 2021 vollzogenen Strategiewechsel von externem hin zu internem Wachstum in den Mittelpunkt gestellt, schrieb Javier Gonzalez Lastra in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diesen Weg wolle das Unternehmen im Rahmen seines Zehnjahresplans auch weitergehen, dessen Wegstrecke nun zur Hälfte geschafft sei. Bei den Investoren sollte das auf ein positives Echo stoßen./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 06:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
89,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
67,64 €
|Abst. Kursziel*:
31,58%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
67,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,46%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
88,21 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|09:36
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|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
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|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:36
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|31.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|09.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|21.09.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|07.08.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|03.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG