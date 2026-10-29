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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

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72,18 EUR +0,96 EUR +1,35 %
STU
66,28 CHF +1,47 CHF +2,27 %
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Marktkap. 139,35 Mrd. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
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Symbol BUDFF

AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

13:16 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Aktie in diesem Artikel
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
72,18 EUR 0,96 EUR 1,35%
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Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat AB Inbev mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Brauereikonzerns hätten insgesamt die Erwartungen erfüllt, schrieb Javier Gonzalez Lastra am Donnerstagabend. In wichtigen Schwellenländer-Märkten wie Mexiko, Kolumbien, Brasilien und Südafrika habe AB Inbev stark abgeschnitten, in China aber wieder sehr schwach und in den USA relativ schwach. Die Aktien blieben allerdings günstig bewertet./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JUSTIN TALLIS/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
89,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
72,02 €		 Abst. Kursziel*:
23,58%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
72,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,30%
Analyst Name:
Javier Gonzalez Lastra 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
87,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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