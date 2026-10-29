AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 139,35 Mrd. EURKGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AI Analyse
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat AB Inbev mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Brauereikonzerns hätten insgesamt die Erwartungen erfüllt, schrieb Javier Gonzalez Lastra am Donnerstagabend. In wichtigen Schwellenländer-Märkten wie Mexiko, Kolumbien, Brasilien und Südafrika habe AB Inbev stark abgeschnitten, in China aber wieder sehr schwach und in den USA relativ schwach. Die Aktien blieben allerdings günstig bewertet./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JUSTIN TALLIS/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
89,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
72,02 €
|Abst. Kursziel*:
23,58%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
72,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,30%
|
Analyst Name:
Javier Gonzalez Lastra
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
87,32 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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