AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 144 Mrd. EURKGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AI Analyse
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat AB Inbev nach Quartalszahlen des Brauereikonzerns mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Trotz der Schwäche in Brasilien und insbesondere in China habe die Volumenentwicklung leicht positiv überrascht, schrieb Sanjeet Aujla am Donnerstag. Dazu liege das Ergebnis je Aktie über den Erwartungen. Das sollte für eine weiter überdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktie ausreichen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JUSTIN TALLIS/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
71,58 €
|Abst. Kursziel*:
25,73%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
70,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,44%
|
Analyst Name:
Sanjeet Aujla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
86,99 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|13:36
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|09:51
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|08.10.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|13:46
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|13:36
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|09:51
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|08.10.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|31.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|09.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|21.09.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|07.08.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|29.09.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Equal Weight
|Barclays Capital
|03.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG