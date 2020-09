LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AB Inbev von 49 auf 48 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Währungseffekte seien für die Zieländerung ausschlaggebend gewesen, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf einer von Barclays veranstalteten Konferenz habe sich der Brauereikonzern zur Geschäftsentwicklung in Lateinamerika ausgesprochen optimistisch geäußert./ajx/gl