AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 123,17 Mrd. EURKGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen zum ersten Quartal von 63 auf 68 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der internationale Bierkonzern habe einen starken Start ins Jahr hinter sich, schrieb Mitch Collett in einer Studie am Mittwoch. Das aus eigener Kraft erzielte Wachstum sei in vier von fünf Absatzregionen besser gewesen als erwartet./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
68,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
68,70 €
|Abst. Kursziel*:
-1,02%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
69,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,66%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|11:46
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|05.05.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|05.05.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|Barclays Capital
|06.11.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|31.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|09.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|21.09.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|07.08.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|07.04.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG