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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

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73,38 EUR -1,38 EUR -1,85 %
STU
73,40 EUR -1,60 EUR -2,13 %
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Marktkap. 148,26 Mrd. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
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Symbol BUDFF

Deutsche Bank AG

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold

15:11 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
Aktie in diesem Artikel
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
73,38 EUR -1,38 EUR -1,85%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen von 70 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mitch Collett sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von einem soliden Abschneiden in einem Quartal, das von der FIFA-Fußballweltmeisterschaft und einer schwachen Ausgangsbasis in Brasilien profitiert habe. In einigen Märkten sei dies aber durch den früheren Ostertermin teilweise wieder ausgeglichen worden. Im zweiten Halbjahr erwartet er vorteilhaftere Wechselkurseffekte./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
73,46 €		 Abst. Kursziel*:
-1,99%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
73,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,88%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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