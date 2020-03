NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev auf "Hold" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Aktie des Brauereikonzerns komme einem guten Kaufzeitpunkt nahe, für eine Bodenfindung warte er aber auf bessere Nachrichten zur Situation rund um die Coronavirus-Pandemie, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tih/ck



