AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 131,75 Mrd. EURKGV 17,98
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für AB Inbev nach Quartalszahlen von 67 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Kennziffern des Brauereikonzerns seien gemischt ausgefallen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 16:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 16:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JUSTIN TALLIS/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
66,60 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
66,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Axel Herlinghaus
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
78,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|17:51
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
|DZ BANK
|16.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|17:51
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
|DZ BANK
|16.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|17:51
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
|DZ BANK
|16.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|06.11.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|31.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|09.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|21.09.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|07.08.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|16.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.