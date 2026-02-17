DAX 25.261 +0,9%ESt50 6.131 +1,2%MSCI World 4.531 +0,1%Top 10 Crypto 8,5355 +0,2%Nas 22.730 +0,2%Bitcoin 57.130 +0,4%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,55 -0,5%Gold 5.057 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Airbus 938914 RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht stärker ins Wochenende -- Supreme Court stoppt Trump-Zölle -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Diginex, Bayer, im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Infineon-Aktie heute Ex-Dividende: Bullishe Signale durch KI-Fokus Infineon-Aktie heute Ex-Dividende: Bullishe Signale durch KI-Fokus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
66,76 EUR -0,04 EUR -0,06 %
STU
66,60 EUR +0,10 EUR +0,15 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 131,75 Mrd. EUR

KGV 17,98
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ASUV

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN BE0974293251

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BUDFF

DZ BANK

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen

17:51 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
66,76 EUR -0,04 EUR -0,06%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für AB Inbev nach Quartalszahlen von 67 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Kennziffern des Brauereikonzerns seien gemischt ausgefallen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 16:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 16:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JUSTIN TALLIS/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
66,60 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
66,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
78,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

17:51 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen DZ BANK
16.02.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold Deutsche Bank AG
16.02.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.02.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.02.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
TraderFox Stocks in Action: Safran, AB Inbev, Siemens Energy, Hensoldt und Kone.
dpa-afx AB InBev-Aktie fester: Operatives Ergebnis etwas stärker als erwartet gesteigert
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren angefallen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net So stuften die Analysten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie im vergangenen Monat ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr eingebracht
Zacks Is AnheuserBusch InBev (BUD) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
Zacks Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
Zacks AB InBev Q4 Earnings Beat on Business Momentum, Revenues Miss
Zacks Anheuser-Busch Inbev (BUD) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
RTE.ie Anheuser-Busch InBev flags boost from sport in 2026
Benzinga What Does the Market Think About Anheuser-Busch InBev SA/NV?
Zacks Countdown to Anheuser-Busch Inbev (BUD) Q4 Earnings: A Look at Estimates Beyond Revenue and EPS
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Anheuser-Busch InBev , Constellation Brands, Brown-Forman and The Boston Beer
RSS Feed
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) zu myNews hinzufügen