NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AB Inbev nach Quartalazahlen von 86 auf 81 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Neutral" belassen. Das Umsatzwachstum des Bierbrauers sei deutlich hinter der Konsensprognose zurückgeblieben, schrieb Analyst John Ennis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Statt des erwarteten Anstiegs der abgesetzten Volumina seien diese zurückgegangen. Die Herausforderungen dürften im vierten Quartal fortdauern./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2019 / 19:09 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.