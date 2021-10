NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für AB Inbev nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Bierbrauer habe dank der Geschäfte in Afrika und Lateinamerika ein robustes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/mis