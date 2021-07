NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem gemischten Zahlenwerk des Brauereikonzerns./ck/ajx