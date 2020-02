ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev auf "Neutral" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. In seiner am Freitag vorliegenden Studie zu den Aussichten des brasilianischen Biermarktes geht Analyst Nik Oliver davon aus, dass das vierte Quartal von AB Inbev in dem südamerikanischen Land nicht ganz so gut gelaufen sein dürfte. Für Konkurrent Heineken dürfte es dagegen erneut gut gewesen sein./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2020 / 21:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.