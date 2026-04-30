AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

67,42 EUR +4,34 EUR +6,88 %
STU
61,77 CHF +3,88 CHF +6,69 %
BRX
Marktkap. 125,63 Mrd. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN A2ASUV

ISIN BE0974293251

Symbol BUDFF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Der Brauereikonzern habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Dazu beigetragen habe neben dem Volumenanstieg auch der Preismix./rob/tih/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:10 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Anheuser-Busch InBev

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
87,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
67,52 €		 Abst. Kursziel*:
28,85%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
67,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,04%
Analyst Name:
Trevor Stirling 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

14:01 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research
11:36 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight Barclays Capital
10:46 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Jefferies & Company Inc.
10:01 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

