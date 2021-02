NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen von 71 auf 67,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Umsatz im zweiten Halbjahr 2020 sei bemerkenswert stark ausgefallen, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe aber Unsicherheiten über die Margen des Bierproduzenten in diesem Jahr./mf/tih