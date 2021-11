NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev auf "Outperform" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Nach seiner im Juli ausgesprochenen Kaufempfehlung sei seine Überzeugung für die Aktien des Brauereikonzerns noch gewachsen, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Anlagestory sei unter anderem wegen des beständig erwarteten Umsatzwachstums und der attraktiven Bewertung vielversprechend./tih/ajx