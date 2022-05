NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 68 auf 64 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Trevor Stirling aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie zu europäischen und US-amerikanischen Alkoholika-Herstellern seine Ergebnisprognosen für alle von ihm beobachteten Unternehmen. Dabei habe er die aktuellen Marktdaten und Wechselkurse berücksichtigt, die sich positiv auswirkten. Vor allem der im Vergleich zum Euro und britischen Pfund starke US-Dollar spiele den Unternehmen in die Karten./ck/jha/