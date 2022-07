NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 64 auf 62 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Brauereikonzern habe solide Ergebnisse vorgelegt, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Freitag vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht. Er passte seine Schätzungen aber vor allem währungsbedingt leicht nach unten an./ag/ajx