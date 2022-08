NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev auf "Outperform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sei Alkohol gefragt, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Das gelte vor allem für die aufstrebenden Wirtschaftsräume. Das habe sich einst während der großen Finanzkrise 2008 und 2009 gezeigt. AB Inbev profitiere vor allem von der Nachfrage in Lateinamerika./bek/mis