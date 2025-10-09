AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 100,48 Mrd. EURKGV 17,85 Div. Rendite 1,45%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat AB Inbev auf "Outperform" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. 2025 werde der Brauereikonzern das untere Ende der mittelfristig angestrebten Spanne für das organische Ergebniswachstum (Ebitda) von 4 bis 8 Prozent wohl gerade so erreichen, schrieb James Edwardes Jones in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Auch angesichts möglicher Aktienrückkäufe für mindestens 3 Milliarden US-Dollar und trotz erheblich negativer Wechselkursauswirkungen auf die Verschuldung sei die Bewertung attraktiv./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 17:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
72,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
51,70 €
|Abst. Kursziel*:
39,26%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
51,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,10%
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
71,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|09:56
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|08:31
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|31.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|09.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|21.09.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|07.08.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|27.02.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.24
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.24
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG