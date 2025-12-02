DAX 24.117 +0,3%ESt50 5.712 -0,2%MSCI World 4.404 +0,0%Top 10 Crypto 12,18 +2,1%Nas 23.546 -0,1%Bitcoin 77.865 +0,0%Euro 1,1639 +0,0%Öl 62,63 +0,2%Gold 4.202 +0,3%
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

Marktkap. 102,94 Mrd. EUR

KGV 17,85 Div. Rendite 1,45%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst James Edwardes Jones setzt 2026 im Bereich Konsumgüter vor allem auf L'Oreal, Reckitt und AB Inbev, wie er in seinem am Dienstag veröffentlichten Ausblick schrieb. Beim Brauereikonzern sieht er operativ noch viel Luft nach oben angesichts der starken Marktstellung./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:22 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
52,22 €		 Abst. Kursziel*:
37,88%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
52,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,41%
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
72,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

12:56 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform RBC Capital Markets
08.12.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Jefferies & Company Inc.
28.11.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.11.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold Deutsche Bank AG
26.11.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

finanzen.net Rentable AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anlage? EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren bedeutet EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren bedeutet
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr verdient
WH SelfInvest Anheuser-Busch InBev Aktienanalyse – eine der größten Brauereigruppen weltweit im Check
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren bedeutet
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren gekostet
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie angepasst
Zacks Do Options Traders Know Something About AB InBev Stock We Don't?
Benzinga Corona Maker AB InBev Shrugs Off Slower Volumes With Profit Beat And Major Buyback Push
Zacks Anheuser-Busch Inbev (BUD) Reports Q3 Earnings: What Key Metrics Have to Say
Zacks AB InBev Q3 Earnings Preview: Will Pricing Offset Volume Pressures?
Zacks Countdown to Anheuser-Busch Inbev (BUD) Q3 Earnings: A Look at Estimates Beyond Revenue and EPS
PR Newswire Anheuser-Busch Investing $7.4M in Los Angeles Brewery to Drive Local Economic Growth & Fuel Production of Michelob ULTRA
Business Times Netflix signs co-marketing deal with AB InBev to promote TV shows and beer
Zacks Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
