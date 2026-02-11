AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 123,95 Mrd. EURKGV 17,85 Div. Rendite 1,45%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Outperform" belassen. Der Brauereikonzern habe für 2025 weniger schlechte Zahlen vorgelegt als befürchtet, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:34 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:34 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
72,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
64,52 €
|Abst. Kursziel*:
11,59%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
66,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,06%
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|08:36
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
