DAX 24.856 -0,5%ESt50 6.036 -0,2%MSCI World 4.573 +0,1%Top 10 Crypto 8,5385 -0,1%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 56.563 +0,3%Euro 1,1873 +0,0%Öl 69,60 +0,0%Gold 5.061 -0,5%
DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Mercedes-Benz mit Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- Deutsche Börse, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, thyssenkrupp, Cisco im Fokus
Jahresausblick mit André Stagge: KI-Rallye oder platzt die Schuldenblase? Jahresausblick mit André Stagge: KI-Rallye oder platzt die Schuldenblase?
DAX am Donnerstag mit Startplus erwartet - 25.000-Punkte-Marke bleibt im Blickpunkt DAX am Donnerstag mit Startplus erwartet - 25.000-Punkte-Marke bleibt im Blickpunkt
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

66,02 EUR +1,06 EUR +1,63 %
STU
59,39 CHF +1,43 CHF +2,46 %
BRX
Marktkap. 123,95 Mrd. EUR

KGV 17,85 Div. Rendite 1,45%
WKN A2ASUV

ISIN BE0974293251

Symbol BUDFF

RBC Capital Markets

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

08:36 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
66,02 EUR 1,06 EUR 1,63%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Outperform" belassen. Der Brauereikonzern habe für 2025 weniger schlechte Zahlen vorgelegt als befürchtet, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:34 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:34 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
64,52 €		 Abst. Kursziel*:
11,59%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
66,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,06%
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

08:36 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform RBC Capital Markets
10.02.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.02.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

dpa-afx Sinkende Kosten AB InBev-Aktie: Operatives Ergebnis etwas stärker als erwartet gesteigert AB InBev-Aktie: Operatives Ergebnis etwas stärker als erwartet gesteigert
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren angefallen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net So stuften die Analysten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie im vergangenen Monat ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr eingebracht
Dow Jones AB InBev-Aktie schwächer: Minderheitsanteil an US-Dosenwerken zurückgekauft
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren bedeutet
dpa-afx AB InBev-Aktie in Rot: Edeka und Beck's-Brauer legen Preisstreit bei
Benzinga What Does the Market Think About Anheuser-Busch InBev SA/NV?
Zacks Countdown to Anheuser-Busch Inbev (BUD) Q4 Earnings: A Look at Estimates Beyond Revenue and EPS
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Anheuser-Busch InBev , Constellation Brands, Brown-Forman and The Boston Beer
Zacks AB InBev Leverages Premiumization and Digital Expansion to Fuel Growth
Zacks AB InBev vs. Boston Beer: Which Brewer is a Better Investment Now?
Zacks AB InBev Bolsters Position With Premiumization and Digital Expansion
PR Newswire Anheuser-Busch Investing $30M in Jacksonville Facilities to Drive Local Economic Growth & Fuel Production of Michelob ULTRA
Zacks AB InBev Bolsters Position With Premiumization and Digital Expansion
