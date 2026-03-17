Marktkap. 124,18 Mrd. EURKGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Outperform" belassen. Die Aktien des Konsumgütersektors hätten nicht länger den Nimbus eines Anleihen-ähnlichen Investments, schrieb James Edwardes Jones am Dienstagabend. Das liege an der Abschwächung des Wachstums der Volumina, einhergehend mit dem sich abschwächenden Bevölkerungswachstum. Für den Bierbrauer spreche indes die Verlässlichkeit beim Erreichen der jeweiligen Ergebnisziele./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 17:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
79,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
63,40 €
|Abst. Kursziel*:
24,61%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
63,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,88%
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
79,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|08:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|12.03.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|20.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
|DZ BANK
