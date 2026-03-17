DAX 23.731 +0,7%ESt50 5.769 +0,5%MSCI World 4.395 +0,2%Top 10 Crypto 9,5975 -3,2%Nas 22.480 +0,5%Bitcoin 63.956 -0,3%Euro 1,1526 -0,1%Öl 102,1 -1,3%Gold 5.001 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Bayer BAY001 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen fester -- thyssenkrupp nucera-Aktie: Großauftrag treibt Erwartungen - Umsatz- und EBIT-Prognose gekappt -- Rüstungsaktien, Droneshield im Fokus
Top News
Nicht nur Gold im Visier: Könnte Bitcoin eines Tages mehr Wert sein als Silber? Nicht nur Gold im Visier: Könnte Bitcoin eines Tages mehr Wert sein als Silber?
Vincorion-Aktie vor Börsengang - Gutes Marktumfeld für Rüstungsunternehmen Vincorion-Aktie vor Börsengang - Gutes Marktumfeld für Rüstungsunternehmen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
63,26 EUR +0,18 EUR +0,29 %
STU
63,44 EUR -0,22 EUR -0,35 %
EBR
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 124,18 Mrd. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ASUV

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN BE0974293251

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BUDFF

RBC Capital Markets

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

08:26 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Aktie in diesem Artikel
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
63,26 EUR 0,18 EUR 0,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Outperform" belassen. Die Aktien des Konsumgütersektors hätten nicht länger den Nimbus eines Anleihen-ähnlichen Investments, schrieb James Edwardes Jones am Dienstagabend. Das liege an der Abschwächung des Wachstums der Volumina, einhergehend mit dem sich abschwächenden Bevölkerungswachstum. Für den Bierbrauer spreche indes die Verlässlichkeit beim Erreichen der jeweiligen Ergebnisziele./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 17:38 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Anheuser-Busch InBev

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
79,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
63,40 €		 Abst. Kursziel*:
24,61%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
63,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,88%
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) zu myNews hinzufügen