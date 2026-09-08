AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 132,77 Mrd. EURKGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AI Analyse
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Outperform" belassen. Verlässliche Kontinuität wäre eine vollkommen ausreichende Botschaft vom Kapitalmarkttag des Bierbrauers am 22. und 23. September in St. Louis, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 17:50 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
93,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
67,74 €
|Abst. Kursziel*:
37,29%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
67,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,61%
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
88,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|11:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|01.09.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
|DZ BANK
|11:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|01.09.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
|DZ BANK
|11:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|01.09.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
|DZ BANK
|06.11.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|31.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|09.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|21.09.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|07.08.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|03.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG