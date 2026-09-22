AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 133,79 Mrd. EURKGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AI Analyse
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat AB Inbev mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Outperform" belassen. Der Brauereikonzern habe die halbe Wegstrecke des Zehnjahresplans hinter sich, mit dem er eine Führungsstellung in der Branche erreichen wolle, und könnte ihn auf dem anstehenden Kapitalmarkttag positiv überraschen, schrieb James Edwardes Jones am Dienstag. Insbesondere die ehrgeizigen Ziele der digitalen Einkaufs-Plattform für kleine und mittelgroße Geschäftskunden habe er bisher nicht ausreichend gewürdigt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:38 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Anheuser-Busch InBev
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
93,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
68,24 €
|Abst. Kursziel*:
36,28%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
68,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,16%
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
88,21 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|08:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|31.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|09.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|21.09.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|07.08.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|03.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG