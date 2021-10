NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat AB Inbev nach Zahlen und einem positiver konkretisierten Jahresziel auf "Outperform" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Mit einem Volumen-, Umsatz- und Ergebniswachstum (Ebitda), das deutlich über den Konsenserwartungen des Brauereikonzerns gelegen habe, sei dies das "das beste Ergebnis, das AB Inbev seit langem vorgelegt hat", schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Zudem verwies er darauf, dass AB Inbev das untere Ende der Jahresprognose für das Ebitda nun höher gesteckt hat./ck/mis