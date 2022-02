NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen von 73 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Jahresergebnisse des Brauereikonzerns seien beeindruckend ausgefallen, schrieb Analyst Andy Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Starke Rückgänge bei den Margen seien im laufenden Jahr nicht mehr zu erwarten. Der neue Vorstandsvorsitzende habe einen sehr guten Start hingelegt./mf/gl