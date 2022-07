NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat AB Inbev nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Brauereikonzern, der als erster aus der Branche berichte, habe dank übertroffener Konsensschätzungen ein zufriedenstellendes zweites Quartal hinter sich, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Einzig das Ergebnis je Aktie (Underlying EPS) habe enttäuscht, was er angesichts der guten operativen Entwicklung aber nicht als dramatisch ansehe./gl