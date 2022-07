NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für AB Inbev nach Quartalszahlen von 65 auf 64 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst James Edwardes Jones nannte die Resultate in einer am Donnerstag im Tagesverlauf aktualisierten Studie solide. Das um einen Euro niedrigere Kursziel für die Aktien des Bierbrauers resultiere aus an die Zahlen angepassten Schätzungen./bek/gl