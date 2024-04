RBC Capital Markets

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

15:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev auf "Outperform" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Die Aktien befinden sich zudem weiter auf der Auswahlliste "Top 30 Global Ideas" für 2024. Die Papiere hätten sich in den letzten fünf Jahren deutlich schlechter entwickelt als der Basiskonsumgütersektor, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei zum Teil auf Faktoren zurückzuführen, auf die der Brauereikonzern keinen Einfluss habe, wie zum Beispiel die turbulenten Währungsschwankungen in Lateinamerika. Die Währungen blieben die große Unbekannte, aber AB InBev dürfte die besser kontrollierbaren Faktoren auch immer besser in den Griff bekommen./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2024 / 02:14 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2024 / 02:14 / EDT

