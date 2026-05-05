AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 123,17 Mrd. EURKGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen von 93 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Wachstum bleibe bei dem Brauereikonzern vom Geschäftsmix getrieben, schrieb Laurence Whyatt am Dienstagabend. Das Unternehmen positioniere sich nun für die Fußball-Weltmeisterschaft. Das Jahr 2026 hänge nicht von der Nachfrage ab, sondern von der Ausführung./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 19:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
94,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
69,58 €
|Abst. Kursziel*:
35,10%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
70,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,48%
|
Analyst Name:
Laurence Whyatt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|14:41
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|Barclays Capital
|14:06
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|13:21
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|11:46
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
