LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat AB Inbev von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 59 auf 74 Euro angehoben. Der Markt unterschätze das Margenpotenzial des Brauereikonzerns in diesem Jahr, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Profitabilität sollte sich insbesondere durch den Anstieg des Absatzvolumens verbessern./la/edh