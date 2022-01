Der Hype um Non-Fungible Tokens nahm im vergangenen Jahr an Fahrt auf. Auch die NFT-Plattform OpenSea konnte von diesem Trend profitieren und sich als feste Größe am Markt etablieren. Nun konnte sich das Unternehmen Anfang Januar in einer Finanzierungsrunde mehrere hundert Millionen US-Dollar sichern.