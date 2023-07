Credit Suisse Group

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Underperform

14:31 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für AB Inbev vor Zahlen zum zweiten Quartal von 62 auf 55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Brauereikonzern dürfte voraussichtlich die Jahresziele bestätigen, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seiner Einschätzung nach dürfte der Markt aber den in den USA von Verbrauchern ausgerufenen Boykott der Marke Bud Light noch nicht voll berücksichtigt haben. Er senkte seine Schätzungen sowohl für den Umsatz als auch für die wichtigsten Gewinnkennziffern./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2023 / 11:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

