NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Brauereikonzerns AB Inbev auf "Underweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Mitte der Zielspanne für das mittelfristige Wachstum des operativen Ergebnisses (Ebitda) liegt in etwa auf Höhe des durchschnittlichen Wachstums in den Jahren 2016 bis 2019, wie Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Damals habe es allerdings auch noch Rückenwind durch die Integration des übernommenen Konkurrenten Sabmiller gegeben. Zudem könnten das untere Ende der Ergebniszielspanne sowie der fehlende Umsatzausblick den Markt enttäuschen./gl/mis