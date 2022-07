NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev auf "Underweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Das operative Ergebnis habe dank Sondereffekten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Celine Pannuti am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht. Der Gewinn je Aktie liege indes unter der Marktschätzung./ag/mis