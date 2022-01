Aktie in diesem Artikel ABB (Asea Brown Boveri) 31,50 EUR

Aktie in diesem Artikel ABB (Asea Brown Boveri) 31,50 EUR -1,15%

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für ABB von 34 auf 38 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst William Mackie passte in einer am Montag vorliegenden Studie vor der Veröffentlichung der Jahreszahlen 2021 seine Prognosen an. Die zyklische Erholung nach der Pandemie und die Aussichten auf die Umstellung des Portfolios bestimmten derzeit das Narrativ um den Industriekonzern. Der Experte geht davon aus, dass das Unternehmen nach der Veräußerung des Kupplungs- und Getriebeherstellers Dodge Ende 2021 über eine Nettoliquidität von über 1,5 Milliarden US-Dollar verfügt. Geplante Veräußerungen sowie die Cash-Generierung deuteten darauf hin, dass ABB nun über 6 bis 8 Milliarden Dollar für Übernahmen ausgeben könnte, was wohl die künftige Verwendung des Kapitals stark in den Mittelpunkt der Anleger rücke./AWP/mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.